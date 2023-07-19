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Caldo: Incoronata 44,2 gradi alle dieci e mezza. Altre zone di foggiano, Bat, barese e tarantino oltre i quaranta Puglia: il picco di Caronte, in attesa di quello ancora peggiore fra una settimana

19 Luglio 2023
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Incoronata, ad una dozzina di chilometri da Foggia. Il rilevatore della protezione civile ha fatto segnare 44,2 alle 10,35. Non c’è bisogno di aspettare mezzogiorno per essere di fuoco, insomma. Anche varie altre consuete zone interne del foggiano sono oltre i quaranta gradi già di mattina, così come zone interne di Bat e barese, ad esempio Grumo Appula e Turi, e della fascia costiera tarantina.


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