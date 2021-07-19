Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

È dunque il terzo giorno di allerta per la Puglia (sabato anche codice arancione) con una domenica che è stata caratterizzata da forti precipitazioni tra Gargano e, soprattutto, Salento: oltre 102 millimetri di pioggia su Santa Maria di Leuca. Tromba marina al largo di Gallipoli.







