rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

16 Aprile 2026
Sciopero dei giornalisti Astensione dalle 7

Puglia, maltempo: allerta anche oggi Protezione civile, previsioni meteo

19 Luglio 2021
Screenshot 20210717 141653

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

È dunque il terzo giorno di allerta per la Puglia (sabato anche codice arancione) con una domenica che è stata caratterizzata da forti precipitazioni tra Gargano e, soprattutto, Salento: oltre 102 millimetri di pioggia su Santa Maria di Leuca. Tromba marina al largo di Gallipoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CityEvents




Articoli correlati

carabinieri notte

Bari: morto il bambino di sette anni precipitato dal settimo piano Disperato tentativo di salvarlo, poi i medici ne hanno dichiarato il decesso

carabinieri notte

Foggia, omicidio in strada: un video e un audio per le indagini L'altro ieri l'assassinio del 42enne Dino Carta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione