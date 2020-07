Di Francesco Santoro:

Stasera, ore 20. Lo scrittore e regista pugliese Donato Carrisi ha chiamato a raccolta lettori e ammiratori in un noto bar di Martina Franca. L’attività commerciale si trova nelle immediate vicinanze della sede della Lega Nord di Martina Franca-venerdì sera Matteo Salvini ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione-: difficile pensare a una semplice coincidenza. «Mi porto dietro anche un bel libro (perché i libri sono pieni di idee e le idee vincono sempre)-scrive su Facebook l’autore de “La ragazza nella nebbia”-. Chi viene con me? Se venite, oltre alla mascherina, portatevi un libro…».

Dice lo scrittore: “Non sono qui per strumentalizzare, non c’entra nulla con la politica. È una questione culturale. È importante. Riprendiamoci la nostra identità, la cultura vince su tutto”.