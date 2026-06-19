Di seguito lo stralcio del programma dei lavori in commissione consiliare Trasporti della Regione Puglia, convocata per il 25 giugno alle 11 dalla presidente Loredana Capone:

Audizione richiesta dalla consigliera La Ghezza in ordine alla “definizione dei collegamenti da e per il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”, con l’ascolto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, del Direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture Angelosante Albanese, del Sindaco del Comune di Monopoli Angelo Annese, del Sindaco del Comune di Polignano a Mare Vito Carrieri, del Sindaco del Comune di Fasano Francesco Zaccaria, del D.G. dell’ASL Bari Luigi Fruscio, del D.G. dell’ASL Brindisi Maurizio De Nuccio, del Sindaco del Comune di Conversano Giuseppe Lovascio, del Sindaco del Comune di Putignano Michele Vinella, del Sindaco del Comune di Castellana Grotte Domenico Ciliberti, del Sindaco del Comune di Locorotondo Vittorio Smaltino, del Sindaco del Comune di Alberobello Francesco De Carlo, del Sindaco del Comune di Noci Francesco Intini, del Sindaco del Comune di Cisternino Lorenzo Perrini, del Sindaco del Comune di Ostuni Angelo Pomes, del Sindaco del Comune di Ceglie Messapica Angelo Palmisano, del Segretario Generale di FP CGIL BARI Giuseppe Altamura, del Segretario Generale di UIL FPL Bari Paola Bruno, del Segretario Generale di CISL FP Bari Simona Boccuzzi e del Segretario Generale di FIALS Bari Albenzio Piero;

Audizione richiesta dal consigliere Scatigna in ordine ai “disagi e criticità trasporto pubblico locale e viabilità di accesso per l’Ospedale Monopoli-Fasano. Intendimenti”, con l’ascolto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, dell’Amministratore Delegato FSE, Giorgio Botti, dell’Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnaruma, del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese e del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria;

Audizione richiesta dal consigliere Scatigna in ordine alle “criticità della viabilità e manto stradale tratto Turi – Castellana Grotte, tratto Putignano-Acquaviva delle Fonti, tratto Noci-Putignano (SP 161), tratto Turi-Casamassima (SS 172), tratto Alberobello-Locorotondo, tratto Sud Est Barese-Nuovo Ospedale di Fasano , Tratto Noci-Mottola (SP 237)”, con l’ascolto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, del Sindaco di Turi, Giuseppe De Tommaso, del Sindaco di Putignano, Michele Vinella, del Sindaco di Castellana Grotte, Domenico Giliberti, del Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Marco Lenoci, del Sindaco di Noci, Francesco Intini, del Sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, del Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, del Sindaco di Locorotondo, Vittorino Smaltino, del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, del Sindaco di Mottola, Giovanni Piero Barulli e del Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese;

Audizione richiesta dal consigliere Scatigna in ordine alle “criticità della viabilità e del manto stradale tratto Alberobello – Martina Franca”, con l’ascolto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, del Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, del Sindaco di Alberobello. Francesco De Carlo e del Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese;

Audizione richiesta dal consigliere Perrini in ordine ai “lavori e alle criticità della SS 106 Jonica nel tratto compreso tra lo svincolo Ilva e Massafra (Taranto)”, con l’ascolto del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, dell’Assessore con delega alla Mobilità del Comune di Taranto, Giovanni Patronelli, dei dirigenti e tecnici competenti del Comune di Taranto e del Presidente del Comitato Strade Sicure Vanni Caragnano.