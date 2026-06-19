Di seguito il comunicato:

Entrano nel vivo gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Trani per fare piena luce sul tragico incidente stradale costato la vita a Carlo Gramegna, l’imprenditore biscegliese di 47 anni deceduto nella mattinata di lunedì 15 giugno lungo Strada Carrara-Enziteto, nella zona artigianale di Bisceglie.

Nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, il Pubblico Ministero dott. Francesco Chiechi ha conferito gli incarichi peritali nell’ambito del procedimento aperto per omicidio stradale. Per gli accertamenti medico-legali è stata nominata quale Consulente tecnico della Procura la dott.ssa Marica Martina Marrone, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, che ha eseguito l’esame autoptico sulla salma della vittima.

Risultano indagati, come atto dovuto e a garanzia degli accertamenti in corso, G.R.M., conducente della Peugeot 308 coinvolta nel sinistro, e P.F., conducente e proprietario di un terzo veicolo, una JAEC007 modello PHEV, sul quale saranno svolti ulteriori approfondimenti tecnici.

La famiglia di Carlo Gramegna, tramite l’Area Manager Puglia e Molise Sabino De Benedictis, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità civili e penali, unitamente all’avv. Fabio Ferrara. Per partecipare alle operazioni peritali e tutelare i propri diritti, il legale ha depositato la nomina quale Consulente tecnico di parte al dott. Bruno Morgese, medico legale messo a disposizione da Studio3A per seguire gli accertamenti autoptici.

Secondo quanto emerso finora, Carlo Gramegna si trovava in sella alla sua Harley-Davidson quando è rimasto coinvolto nello schianto con una Peugeot 308. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e vani sono risultati i soccorsi prestati dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente restano tuttora da chiarire. Proprio per questo la Procura ha disposto anche una consulenza tecnica cinematica, affidata all’ing. Luca Ancora, con il compito di ricostruire le modalità del sinistro, analizzare la condotta dei soggetti coinvolti, verificare eventuali profili di responsabilità e valutare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Le relative operazioni peritali sono state fissate per il 22 giugno sui mezzi sottoposti a sequestro. Per le operazioni peritali, l’avv. Ferrara ha depositato anche la nomina dell’ing. Pietro Pallotti, anch’egli messo a disposizione da Studio3A, quale Consulente tecnico per la parte offesa.

La morte di Carlo Gramegna ha profondamente colpito l’intera comunità biscegliese. L’uomo era molto conosciuto anche per la sua attività professionale: lavorava insieme al fratello Mauro nella conduzione della Meridional Pesca, impresa di famiglia attiva nella commercializzazione di prodotti ittici. Sposato, lascia la moglie e due figli.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni ai familiari. Anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la scomparsa dell’imprenditore, ricordando il lutto che ha colpito l’intera comunità cittadina.

La Procura della Repubblica di Trani ha già rilasciato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari, consentendo così la celebrazione dei funerali, che si terranno il 19 giugno 2026, alle ore 16:00, presso la Basilica San Giuseppe in via Giovanni Bovio.

Una cerimonia che si preannuncia particolarmente partecipata, alla luce della profonda stima e dell’affetto che Carlo Gramegna aveva saputo conquistarsi nel corso della sua vita, sia sul piano professionale che umano, e dei numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza giunti in questi giorni alla famiglia da tutta la comunità biscegliese.