Di seguito un comunicato diffuso da Edita:

EVENTO – Sarà presentato venerdì 21 giugno dalle ore 18:00, presso il prestigioso Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, Piazza Municipio 1 – primo piano -la nuova opera storico filologica archeologica del saggista e ricercatore Giuseppe BARBALINARDO “Barbaros Polemos. Taranto flagello degli Iapigi. Guerre, saccheggi e diplomazia in Magna Grecia tra VIII e V sec. a.C.”,volume inserito nella Collana Editoriale di Storia Locale curata dall’editore Domenico SELLITTI.