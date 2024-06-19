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19 Giugno 2024
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Di seguito e nell’immagine di home page gli schemi diffusi dal ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024
.ANCONA Livello2 Livello2 Livello3
.BARI Livello1 Livello2 Livello2
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello1 Livello2
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello2 Livello2 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello2 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello1 Livello2 Livello1
.FROSINONE Livello2 Livello2 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello1 Livello0
.LATINA Livello2 Livello2 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello2
.MILANO Livello1 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello1 Livello2 Livello2
.PALERMO Livello2 Livello2 Livello3
.PERUGIA Livello2 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello2 Livello2
.RIETI Livello2 Livello2 Livello3
.ROMA Livello2 Livello2 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello1 Livello2
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello1
.VERONA Livello0 Livello0 Livello1
.VITERBO Livello1 Livello2 Livello2

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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