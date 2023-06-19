Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Parte in Puglia la campagna itinerante per reclutare potenziali donatori di midollo osseo. Dopo la consegna dell’ambulatorio mobile alla associazione ADMO Puglia, la ASL di Bari ha acquisito i kit salivari che serviranno ai volontari per incrementare sul territorio l’attività finalizzata a individuare nuovi donatori di cellule staminali.

La consegna dei primi 315 tamponi salivari è fissata per lunedì 19 giugno alle ore 11 presso la sede della direzione generale ASL (ex CTO) alla presenza di una testimonial di eccezione, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore scomparso a dicembre dell’anno scorso per leucemia.

Intervengono: il presidente della Regione, Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, e l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, insieme al direttore generale ASL Antonio Sanguedolce e alla presidente ADMO Puglia Maria Stea.

All’evento parteciperanno anche: Antonella Caroli, dirigente Servizio Strategie e Governo Assistenza Territoriale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, consigliere regionale della Regione Puglia Luigi Fruscio, direttore amministrativo ASL, Luigi Rossi, direttore sanitario, Domenico Visceglie, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T, Angelo Ostuni, direttore di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, Donata Mininni, direttrice del servizio Tipizzazione tessutale e immunologia dei trapianti del Policlinico di Bari.