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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Elezioni amministrative, ballottaggi: entro oggi gli apparentamenti, in 10 Comuni della Puglia ELENCO Domenica prossima il voto

19 Giugno 2022
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Domenica 26 giugno il turno di ballottaggio. Si voterà, fra una settimana, tra le 7 e le 23. Entro oggi andranno formalizzati eventuali nuovi apparentamenti. Il secondo turno riguarderà, fra gli altri, dieci Comuni pugliesi. Di seguito:

Città metropolitana di Bari

Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino

Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro

Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago

Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri

Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna

 

Provincia di Lecce

Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante

 

Provincia di Taranto

Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa

Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo

Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo

 


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