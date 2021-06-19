Di Francesco Santoro:
Battesimo sulle linee ferroviarie pugliesi per i primi due treni Pop, i nuovi regionali targati Trenitalia. «Saranno 43 in totale i nuovi convogli in arrivo nei prossimi anni che rinnoveranno totalmente il parco mezzi, facendo della Puglia una delle regioni con la flotta più giovane d’Italia- fa sapere la società del gruppo Fs-. Entro la fine dell’anno è prevista la consegna di altri 10 treni».
I treni Pop rientrano nell’ambito del contratto di servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione e Trenitalia. Previsto un investimento di oltre 350 milioni di euro.