Trasportato all'ospedale in elicottero. Accaduto in Toscana. Molti messaggi, a partire da quello di Conte

Il campione, prima di automobilismo e poi di hanbbike, è in gravi condizioni. Incidente, appunto in handbike, per Alex Zanardi nel senese, a Pienza. Stando a prime informazioni si è scontrato con un mezzo pesante.

Tweet di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio:

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te.