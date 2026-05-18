Di seguito un comunicato diffuso dal club per l’Unesco Foggia:

L’intelligenza alimentare, la nuova piramide della dieta mediterranea, la cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità e i nuovi trend della ricerca scientifica: il Club per l’UNESCO di Foggia porta in città autorevoli studiosi ed esperti per proiettare nel futuro lo stile di vita codificato da Ancel Keys.

‘La Dieta Mediterranea oggi: tradizione che nutre il futuro’ è in programma venerdì 22 maggio, a partire dalle 16, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Interverranno, tra gli altri, il presidente nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, Mauro Macale, e la presidente dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi, Maria La Gloria.

In qualità di partner del Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea, il Club per l’UNESCO di Foggia promuove l’evento che intende approfondire il ruolo della Dieta Mediterranea quale modello nutrizionale scientificamente validato, strumento di prevenzione e patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO, evidenziandone l’attualità quale modello nutrizionale sostenibile, strumento di prevenzione delle patologie cronico-degenerative e patrimonio identitario del territorio.

IL PROTOCOLLO D’INTESA | Nell’occasione, Billa Consiglio, presidente del Club per l’UNESCO di Foggia, proporrà di rinnovare il protocollo d’intesa siglato nel lontano 2017 tra il Club per l’UNESCO di Foggia, l’Università di Foggia, la Camera di Commercio di Foggia, l’ASL FG e l’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi. Si rinsalda, così, la collaborazione tra i partner del Centro Studi Internazionale per la Dieta Mediterranea.

Oltre a promuovere il modello alimentare della dieta mediterranea, il Centro Studi si occupa di ricerca scientifica e formazione; attua campagne di informazione per una corretta educazione alimentare; svolge attività di consulenza tecnico-scientifica per enti pubblici nazionali, regionali e locali; favorisce la diffusione delle conoscenze scientifiche per ridurre l’insorgenza di patologie legate al diffondersi di stili di vita non salutari, con particolare attenzione alla prevenzione dell’obesità, delle malattie cardiovascolari, delle malattie cronico-degenerative e del cancro; sviluppa la costituzione di un piano di comunicazione sanitaria sempre più efficace, costituendo un ponte tra tecnici ed esperti, tra politici e popolazione; promuove la sostenibilità dell’agricoltura biologica.

I SALUTI ISTITUZIONALI | I lavori saranno introdotti da Billa Consiglio, Presidente del Club per l’UNESCO di Foggia. In apertura, sono previsti i saluti di Mauro Macale, Presidente Nazionale della FICLU; Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia; Antonio Giuseppe Nigri, Direttore Generale Asl Foggia; Giuseppe Di Carlo, Presidente della Camera di Commercio di Foggia; Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia.

I RELATORI | Il cuore scientifico del convegno sarà affidato a esperti di rilievo nazionale. Relazioneranno Pasquale Strazzullo, Direttore Scientifico dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi e Past President della Società Italiana di Nutrizione Umana (‘La nuova piramide della Dieta Mediterranea: criticità e prospettive’); Michele Panunzio, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Foggia, componente del Comitato Scientifico della S.I.T.I. e board Gruppo Alimenti e Sicurezza Alimentare (‘L’intelligenza alimentare: i cibi che fanno bene davvero’); Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista, Direttrice Centro di ricerca Crea – Alimenti e Nutrizione Roma (‘Cucina italiana e dieta mediterranea: i nuovi trend della ricerca scientifica sui nostri patrimoni immateriali dell’umanità’); Maria La Gloria, Presidente dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi (‘La dieta mediterranea dall’antica Elea al riconoscimento Unesco’); Teresa Del Giudice, prof.ssa ordinaria di Economia e Politica Agraria, Università di Napoli Federico II (‘La Dieta Mediterranea e le politiche di sviluppo per la comunità del futuro’).

L’incontro sarà moderato dalla prof.ssa Rosaria Viscecchia, socia del Club per l’UNESCO di Foggia e coordinatrice del Corso di Laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche, degli Alimenti e della Nutrizione Umana (DAFNE) dell’Università di Foggia.

A testimonianza dell’alto valore scientifico e istituzionale, l’evento è patrocinato da Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Università di Foggia, ASL Foggia, Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi, Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il sostegno del Gruppo Telesforo.