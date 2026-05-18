Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Brindisi – mercoledì 20 maggio, ore 18.00 presso l’Ex Convento di Santa Chiara, via Santa Chiara n. 2, nei pressi del Duomo.

Un incontro dedicato al ricordo di Peppino Impastato, Aldo Moro e Giorgiana Masi.

Interverranno nel dibattito con il pubblico:

* Archivio Storico Benedetto Petrone-APS – Antonio Camuso

* Libera Puglia e Presidio Libera di Brindisi “A. Sottile e A. De Falco” – Valerio D’Amici

Modera: Ferdinando Cocciolo, giornalista.

Questa seconda iniziativa di riflessione sugli anni Settanta, promossa dall’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS e realizzata grazie alla sua “Emeroteca anni ’70”, rappresenta la prosecuzione del precedente incontro dedicato ai 55 anni del quotidiano il Manifesto, che ha registrato una partecipazione di pubblico ampia e significativa.

L’evento è organizzato in collaborazione con Libera Puglia, Presidio Libera di Brindisi “A. Sottile e A. De Falco”, CGIL Brindisi, Yeahjasi, Santa Spazio Culturale e Biblioteca del Vicolo.

Attraverso i giornali dell’epoca – Quotidiano dei Lavoratori, il Manifesto, Lotta Continua e altri – il dibattito ripercorrerà gli anni in cui i movimenti vennero schiacciati tra repressione e militarizzazione, tra speranze e sogni infranti nel sangue, come nel caso di Giorgiana Masi.

Si rifletterà inoltre sui giochi di potere che accompagnarono il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, sul clima politico del compromesso storico e sulle contraddizioni di uno Stato che, negli anni successivi, avrebbe mostrato tutta la propria crisi morale e politica.

Ampio spazio sarà dedicato alla figura di Peppino Impastato e ai giorni in cui chi manifestava nelle piazze denunciando la matrice mafiosa del suo assassinio veniva represso con lacrimogeni e manganelli, come documentano i materiali conservati nell'”Emeroteca anni ’70”.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentata una parte della mostra fotografica dedicata alla lotta alla mafia e alla vita di Peppino Impastato, anticipando l’inaugurazione completa prevista a fine mese negli stessi locali.