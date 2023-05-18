Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, patrocinata dall’Ordine di appartenenza e coadiuvata dalla società di mediazione creditizia AUXILIA FINANCE Spa, organizza il convegno ” IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE OPERAZIONI DI FINANZA ORDINARIA E AGEVOLATA “, che si terrà il 22 maggio 2023 a partire dalle ore 15.00 presso il Park Hotel San Michele a Martina Franca. L’iniziativa consentirà ai professionisti intervenuti l’accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua.

Prosegue, dunque, l’attività della Fondazione a sostegno della categoria professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che in questa occasione si avvale del prezioso contributo delle sue Commissioni di Studio, in questo caso della Commissione “Finanza e Impresa”, promotrice dell’iniziativa.

“L’emergenza sanitaria, da poco conclusasi – afferma Laura Baccaro, presidente della Fondazione tarantina – ha messo a dura prova l’economia delle imprese italiane che stanno lentamente cercando di rimettersi in moto. L’aiuto della figura professionale del commercialista, ancora più di quanto accaduto nel recente passato, è destinata ad assumere contorni di fondamentale importanza, dovendo supportare le imprese nella valutazione delle condizioni in cui esse versano e suggerire gli strumenti finanziari necessari per effettuare una pianificazione futura, per favorire lo sviluppo di nuovi progetti e nuovi investimenti, incrementando la competitività aziendale e favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali”.

Il commercialista è la figura di riferimento per qualsiasi impresa, indipendentemente dalla grandezza della sua dimensione. In un contesto sempre più dinamico, diventa di importanza fondamentale per tutte le aziende la capacità di poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con le esigenze dei mercati, sapendo e riuscendo sfruttare tutte le occasioni e le possibilità che vengono fornite.

La scelta delle migliori strategie finanziarie rappresenta una delle variabili che influenzano direttamente le performance economiche e reddituali delle imprese divenendo, ancor più oggi, elemento di discrimine tra i soggetti di successo e chi invece soccombe alle rigide leggi di mercato.

Con questa consapevolezza, il commercialista suggerisce, propone, individua soluzioni per i suoi clienti imprese, confrontandosi con gli operatori del settore creditizio e con i servizi da questi proposti.

E’ questo lo scenario in cui professionisti ed esperti del settore si confronteranno sull’argomento scelto, di pregnante attualità ed in linea con i programmi di sviluppo e di formazione dei commercialisti.