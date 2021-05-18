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Associazione allevatori del cavallo murgese e dell’asino di Martina Franca, riconoscimento giuridico Ente selezionatore

19 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Traguardo storico per l’Associazione nazionale degli allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca, che il 17 maggio ha ottenuto dal ministero per le Politiche agricole il riconoscimento di “ente selezionatore” ai sensi del decreto legislativo 52/2018. Allo stesso tempo Palazzo dell’Agricoltura ha deciso che, con un successivo provvedimento e a seguito del passaggio dei dati relativi ai libri genealogici delle due razze, saranno approvati i programmi genetici, la cui gestione verrà affidata esclusivamente ad Anamf. A darne notizia è Leonardo Fusillo, presidente del sodalizio della Valle d’Itria.
«Raggiunto questo importantissimo risultato e nell’auspicio di conseguire quanto prima la definitiva approvazione dei programmi genetici d’origine, esprimo un sincero ringraziamento» al ministro Patuanelli e ai funzionari di via XX Settembre, «per la solerzia dimostrata, ancor più nel difficile momento, segnato dalle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica- commenta Fusillo-. Sento di esprimere, inoltre, un ringraziamento particolare, a nome dell’associazione, ai rappresentanti delle istituzioni del nostro territorio, per avere condiviso sin dagli albori la nostra legittima battaglia».
Fusillo rivolge un “grazie” all’onorevole Gianpaolo Cassese, «per avere portato all’attenzione nazionale le istanze del territorio»; all’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, «ancora una volta al nostro fianco, convinto sostenitore di noi allevatori»; al sindaco Franco Ancona e all’assessore comunale alle Attività produttive, Bruno Maggi, «per la sensibilità dimostrata e le continue esortazioni a proseguire nella tutela delle nostre razze autoctone. E ancora, a Luca Lazzaro, massimo esponente di Confagricoltura Puglia; al consiglio direttivo e ai soci Anamf «per avere creduto in un obiettivo che, ancora un anno addietro, sembrava impossibile».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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