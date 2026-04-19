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Foggia, prima occasione per evitare la retrocessione diretta. Barletta: può essere il giorno della serie C Calcio, gli impegni delle squadre pugliesi

19 Aprile 2026
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Si gioca oggi nei vari campionati di calcio. Fra gli impegni delle squadre pugliesi: penultima giornata in serie C girone C.

Fra le partite in programma tutte con inizio alle 20,30: Audace Cerignola-Team Altamura, Casarano-Crotone, Monopoli-Foggia. In particolare i rossoneri hanno l’occasione per salvarsi dalla retrocessione diretta, date le penalizzazioni di Siracusa e Trapani che per via delle pesantissime penalizzazioni occupano ora gli ultimi due posti. La trasferta di Monopoli è la prima occasione per cercare di raggiungere questo temporaneo obiettivo.

Serie D girone H, terzultima giornata (ore 15): Acerrana-Pompei, Afragolese-Real Normanna, Città di Fasano-Martina, Fidelis Andria-Sarnese, Gravina in Puglia-Paganese, Heraclea-Barletta, Nardò-Manfredonia, Nola-Ferrandina, Virtus Francavilla Fontana-Francavilla in Sinni. Classifica (prime posizioni): Barletta 64 punti, Martina 59, Città di Fasano 56, Paganese 55. Se il Barletta dovesse vincere e il Martina no, il Barletta sarebbe già oggi promosso in serie C.

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