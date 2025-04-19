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Puglia: sfilano i dolci regionali di Pasqua Coldiretti

19 Aprile 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

A Pasqua 2025 si riscoprono i gusti dolci della tradizione locale in Puglia, dalle scarcelle ai taralli dolci, dalle uova dipinte all’agnello pasquale a base di ‘pasta reale’ di mandorle, fino ai biscotti quaresimali pugliesi.  Ma è anche l’occasione per pensare ai meno fortunati con la spesa sospesa, dove i consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera a favore dei più bisognosi.

 

Ricca la carrellata delle specialità regionali che si potranno scoprire nella sfilata dei dolci di Pasqua sabato 19 aprile 2025, a partire dalle ore 10,00, nei mercati dei contadini di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110, a Taranto in Via Umbria 147, a Brindisi in Viale Appia 226 e a Foggia in Via Lenotti 61, ma iniziative sono previste anche negli agriturismi pugliesi.

 

Saranno in azione i cuochi contadini con i più originali piatti della Pasqua tramandati da generazioni nelle campagne ma per l’occasione sarà anche presentata l’analisi di Coldiretti Puglia sul carrello della spesa dei pugliesi per la Pasqua 2025.

 


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