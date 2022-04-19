Di seguito un comunicato diffuso da Usb Puglia:

Correva l’anno 2019 e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in controtendenza rispetto alle politiche di internalizzazione regionali e nazionali, decideva di cedere la sua partecipata, la Porti Levante Security, che gestiva un servizio di pubblica utilità vitale e centrale per un porto di frontiera: LA SICUREZZA!

Oggi, alle criticità legate alla esternalizzazione si aggiungono le difficili condizioni di lavoro!

Le aziende che gestiscono il servizio si sono sdoppiate, i lavoratori subiscono disparità di

trattamento sia organizzativo che economico, con retribuzioni ridimensionate in linea con un vero e

proprio dumping salariale e contrattuale.

Tutto questo perché qualcuno ha ritenuto che il servizio (per chi sa quale regola o norma) dovesse

passare in mano ai privati e quindi essere esternalizzato.

Un servizio che ricordiamo è gestito da tutte le altre Autorità in house. Così come è bene ricordare che le politiche di esternalizzazione sono lontane dalle decisioni e dalle azioni che vengono sostenute dal Governo Regionale della Puglia (internalizzazioni pulizie/portierato, servizio emergenza 118, etc.), dalle numerose Sentenze giudiziarie (TAR, Consiglio di Stato, Giudici del Lavoro) ed anche dal Governo Nazionale che, a marzo 2019 internalizzava gli ex LSU assumendoli come ATA. Si noti anche la decisione di internalizzare il contact- center INPS da parte dell’Istituto nazionale di previdenza Sociale.

Ma questo non basta: oggi continuiamo ad assistere ad una vera e propria assenza di prospettiva!

Una modalità che ci preoccupa perché scarica sui lavoratori, che continuano a garantire servizi

essenziali per la collettività, malgrado la cassa integrazione, i turni massacranti, le mancate

rotazioni e gli stipendi ridotti.

Per noi, è arrivato il momento di invertire la rotta.

Cambiare direzione in maniera netta rimettendo in discussione il processo di esternalizzazione.

Nessuno può sottrarsi, Regione, Ministero, Capitaneria di Porto… Noi continueremo a fare la nostra

parte!

Riteniamo che i lavoratori possano, anzi debbano, avere voce in capitolo sulle scelte aziendali visto che non parliamo di un “baraccone” ma di una società che garantisce servizi in un sistema portuale importante e che non può più essere gestita alla stregua di una botteguccia privata.

Noi continueremo per la nostra strada.

MARTEDI’ 19 Aprile SCIOPERIAMO

per RIPRENDERCI il NOSTRO FUTURO!

Il presidio si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.30

presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in Piazzale Cristofolo Colombo,

1 – Bari