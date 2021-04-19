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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Martina Franca: corona virus, casi in calo Comunicazione del sindaco

19 Aprile 2021
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Di seguito una dichiarazione di Franco Ancona, sindaco di Martina Franca:

Secondo i dati della Asl, giunti per il tramite della Prefettura, i cittadini positivi al Coronavirus al 18 aprile sono 241 (l’8 aprile erano 332). Coloro che sono posti in Quarantena per contatto stretto Covid sono 119 (a fronte dei167 dell’8 aprile) mentre i cittadini in quarantena sintomatici in attesa di tampone sono 11 (nell’ultima comunicazione erano 20). In Isolamento domiciliare per positività al test sono 60, a fronte dei 56 dell’ultima volta. Sembra essere in atto una inversione di tendenza con un importante calo dei cittadini positivi. E’ necessario continuare gli sforzi sia per consentire, anche in Puglia, le riaperture (se pur contenute) che per alleggerire la pressione sugli ospedali, sui medici e sul personale sanitario impegnato nelle cure degli sfortunati cittadini che hanno contratto il virus. Auspichiamo, inoltre, che continuino speditamente le vaccinazioni nel nostro centro servizi, ora hub provinciale, per uscire dal tunnel della pandemia.

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