Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

La circolazione è sospesa per un movimento franoso tra Benevento e Ariano Irpino.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.

I treni Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità di martedì 19 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 9511 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8314 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento. I passeggeri:

– in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia e diretti a Roma Termini possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– in partenza da Lecce e Brindisi e diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia e Milano possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:20);

– in partenza da Lecce e Brindisi e diretti a Firenze Santa Maria Novella, possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale dove possono proseguire con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:20) fino a Bologna Centrale in cui trovano ulteriore proseguimento per Firenze Santa Maria Novella con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8319 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l’arrivo.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8306 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323 che ne attende l’arrivo.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03 ) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia, possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri diretti a:

– Caserta, possono utilizzare da Roma Termini il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33) fino a Napoli Centrale dove trovano ulteriore proseguimento per Caserta con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– Benevento, possono utilizzare da Roma Termini il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06).

Treni Intercity di martedì 19 e mercoledì 20 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire fino a Bari Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) ha origine da Benevento. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Bari Centrale fino a Roma Termini.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

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