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Lecce e Bari sconfitti, Happy Casa Brindisi corsara, le pugliesi di C e D. Ritorni: Catanzaro in B, Catania tra i professionisti Calcio e basket maschile serie A

19 Marzo 2023
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Iniziamo dalle promozioni. Il Catanzaro ha vinto con sei giornate di anticipo il campionato di calcio di serie C girone C (quello con le pugliesi) e torna in serie B dopo diciassette anni. Il Catania ha vinto, anche in questo caso con largo anticipo, la serie D girone I ed è promosso in serie C.

Le squadre pugliesi: serie A, Fiorentina-Lecce 1-0. Quarta sconfitta consecutiva per i giallorossi salentini. Serie B: Ternana-Bari 1-0, galletti ora al quarto posto in classifica.

Serie C girone C: fra le partite odierne Audace Cerignola-Foggia 4-2, Monopoli-Giugliano 1-2, Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 0-0, Taranto-Virtus Francavilla Fontana 1-0. Im classifica,dopo 33 giornate Catanzaro 86 punti, promosso in serie B. Le squadre pugliesi: Foggia quinto con 52 punti, precede l’Audace Cerignola (51) il Monopoli (45) e la Virtus Francavilla Fontana (42). Taranto quattordicesimo con 40 punti, Fidelis Andria in ventesima ed ultima posizione con 26 punti.

Serie D girone H:: tra le gare odierne  Città di Fasano-Martina 1-0, Gladiator-Bitonto 1-1, Molfetta-Francavilla in Sinni 3-1, Nardò-Gravina in Puglia 1-0, Puteolana-Casarano 0-1,  Team Altamura-Afragolese 0(1. In classifica dopo 28 giornate Cavese al comando con 59 punti davanti a Bard (55) Brindisi (53) Barletta è Casarano (50) Team Altamura (44) Città di Fasano (43). Bitonto nono con 37 punti, davanti al Martina (36). Molfetta in quattordicesima posizione con 27 punti, Gravina in Puglia sedicesimo a quota 25, chiude la Puteolana diciottesima con 15 punti.

Pallacanestro maschile serie A: Gevi Napoli basket-Happy Casa Brindisi 80-96. Pugliesi in quinta posizione di classifica con 24 punti dopo 22 giornate.

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