Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha diffuso i dati odierni.

Oggi è pesante l’incremento di positivi al test vorona virus rispetto a ieri: 4880, tenendo peraltro conto dell’aggiunta del dato della Campania riferito a ieri e che, ieri appunto, non venne non diffuso. Numero di positivi, 33190 dall’inizio dell’emergenza. Sale a 3405, con incremento di 327 in un giorno, il numero dei decessi mrntre i guariti sono 4440, con incremento di 415 rispetto a ieri. La curva del contagio è ancora, notevolmente, ascendente. In Lombardia soprattutto, e in Vebeto, Emilia-Romagna e Piemonte, le situazioni più difficili.

Il ministro dell’Interno ha demandato ai prefetti l’organizzazione dell’utilizzo dell’esercito nelle città, cento uomini impiegati in Campania e Sicilia ootre che al confine con la Slovenia.