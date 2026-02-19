Le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio (eventuali ballottaggi due settimane dopo). La comunicazione sulla data delle elezioni amministrative è stata data ieri dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella riunione del Consiglio dei ministri. Si voterà, fra gli altri, in 54 Comuni della Puglia. Peraltro si tratta di dati provvisori perché la data finale per andare al voto la prossima primavera è quella del 26 febbraio per eventuali scioglimenti di amministrazioni comunali. In due Comuni pugliesi, Laterza e Latiano, cambierà il sistema elettorale perché il calo di popolazione li porta ad essere sotto i quindicimila abitanti.
Di seguito dunque l’elenco, da considerarsi provvisorio, dei Comuni pugliesi (tratto da Tuttitalia):
Città metropolitana di Bari
Bitetto
Capurso
Conversano
Corato
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Molfetta
Palo del Colle
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Andria
Minervino Murge
Trani
Provincia di Brindisi
Ceglie Messapica
Latiano
Mesagne
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Provincia di Foggia
Accadia
Cagnano Varano
Candela
Casalvecchio di Puglia
Lucera
Mattinata
Monteleone di Puglia
Ordona
Rocchetta Sant’Antonio
San Giovanni Rotondo
Serracapriola
Provincia di Lecce
Arnesano
Calimera
Caprarica di Lecce
Casarano
Castro
Corigliano d’Otranto
Cutrofiano
Gagliano del Capo
Gallipoli
Maglie
Martano
Melpignano
Monteroni di Lecce
Porto Cesareo
Presicce-Acquarica
Racale
Ruffano
San Pietro in Lama
Sogliano Cavour
Tricase
Uggiano la Chiesa
Provincia di Taranto
Fragagnano
Laterza
Manduria
Montemesola
Roccaforzata