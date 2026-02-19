Le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio (eventuali ballottaggi due settimane dopo). La comunicazione sulla data delle elezioni amministrative è stata data ieri dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella riunione del Consiglio dei ministri. Si voterà, fra gli altri, in 54 Comuni della Puglia. Peraltro si tratta di dati provvisori perché la data finale per andare al voto la prossima primavera è quella del 26 febbraio per eventuali scioglimenti di amministrazioni comunali. In due Comuni pugliesi, Laterza e Latiano, cambierà il sistema elettorale perché il calo di popolazione li porta ad essere sotto i quindicimila abitanti.

Di seguito dunque l’elenco, da considerarsi provvisorio, dei Comuni pugliesi (tratto da Tuttitalia):

Città metropolitana di Bari

Bitetto

Capurso

Conversano

Corato

Grumo Appula

Locorotondo

Modugno

Molfetta

Palo del Colle

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Minervino Murge

Trani

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Latiano

Mesagne

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Provincia di Foggia

Accadia

Cagnano Varano

Candela

Casalvecchio di Puglia

Lucera

Mattinata

Monteleone di Puglia

Ordona

Rocchetta Sant’Antonio

San Giovanni Rotondo

Serracapriola

Provincia di Lecce

Arnesano

Calimera

Caprarica di Lecce

Casarano

Castro

Corigliano d’Otranto

Cutrofiano

Gagliano del Capo

Gallipoli

Maglie

Martano

Melpignano

Monteroni di Lecce

Porto Cesareo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

San Pietro in Lama

Sogliano Cavour

Tricase

Uggiano la Chiesa

Provincia di Taranto

Fragagnano

Laterza

Manduria

Montemesola

Roccaforzata