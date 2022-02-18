Di Nino Sangerardi:

I due impianti di sollevamento si trovano nella città storica. Il primo si ammira in via Commercio(Rione Barisano),lavori conclusi a fine novembre 2013. Costato 267 mila euro di pubblico denaro e mai reso funzionante, tutt’oggi febbraio 2022 prigioniero del decadimento strutturale e circostante.

Il secondo ubicato nei pressi di via Casalnuovo(Rione Caveoso) consentirà di raggiungere la zona destinata a ospitare il Museo Demoetnoantropologico.

Appalto ideato e realizzato dal Comune. Sedici le imprese invitate,assegnato alla società Castaldi Restauri di Gravina in Puglia che ha offerto 408.084,32 euro al netto del ribasso pari a 26,56% oltre 44.276,66 euro quali oneri per la sicurezza.

L’ascensore è stato ultimato? Non è dato sapere. Si notano, dentro e fuori la struttura, erbacce e triste stato di abbandono.

La Giunta municipale ultimamente ha ratificato la variante alle Previsioni generali del recupero in attuazione della Legge n.771/1986 approvate dal Consiglio comunale il 27 novembre 2012. Quest’ultimo aveva prospettato “ una rete di agibilità per riconnettere le due entità urbane Sassi-Piano” superando così la dicotomia storica creatasi nel corso dell’ Ottocento e Novecento che ghettizzava i primi nascondendoli al secondo.

Quindi gli interventi denominati “Ascensori e percorsi aiutati” da realizzare in Piazza Vittorio Veneto-Via Rosario,Via delle Beccherie-Via Lombardi,Via Ridola-Calata Ridola,Via Lucana-Via Casalnuovo,Piazza Duomo-Via Madonna delle Virtù-Rione Casalnuovo,collegamento da Via Margherita a Via Fiorentini attraverso vico Commercio e vico Lombardi.

Per diverse motivazioni—parere contrario della Soprintendenza,perplessità inerenti trivellazioni per mettere in opera gli impianti di sollevamento,mancato completamento del programma in capo a Sviluppo Italia spa a cui erano stati affidati altri sei immobili statali in aggiunta ai quindici recuperati—gran parte dei progetti non sono stati concretizzati e pertanto i vertici politici comunali hanno riconsiderato l’intero sistema di accessibilità in virtù del “Programma-Progetto auspicato dalle vigenti P.G.d. R. ma che, nei fatti, non è stato redatto”.

Una proposta comunque che dovrà essere attentamente soppesata in considerazione della fragilità del contesto urbano e storico che caratterizza i Rioni Sassi : patrimonio di altissimo valore architettonico,monumentale,paesaggistico e archeologico,tutelato da non poche Leggi dello Stato, nonché dal 1993 sito Unesco e nel 2019 capitale europea della cultura.

Confermati invece i tre progetti di ascensori realizzati. Ecco : quello in Piazza Vittorio Veneto, e i due di vico Commercio e via Casalnuovo sopra descritti e però dimenticati.

Strano visto che a gennaio 2022 Matera è stata nominata dai Traveller Review Award di Booking.com ( sede Amsterdam Paesi Bassi, piattaforma digitale di prenotazioni e viaggi) “ la città più accogliente del mondo che ha fatto da sfondo a film di successo, e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco : Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo ”.

Già, questa meraviglia dell’Italia meridionale.