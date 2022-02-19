Si è svolta in mattinata nel centro sportivo Albatros Sporting club di Crispiano la settima edizione dell’evento “Zero barriere”, iniziativa organizzata dall’associazione “Enjoy your dive” di Taranto di Luca Pellicoro col patrocinio dell’Amministrazione comunale – assessorato ai Servizi sociali guidato da Aurora Bagnalasta e della Regione Puglia. Madrina d’eccezione dell’evento la medaglia d’oro di nuoto nella staffetta 4×100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokio, Vittoria Bianco.

Il sodalizio ionico «si adopera con iniziative volte a incentivare l’inclusione sportiva dei ragazzi con disabilità motorie e intellettive, al fine di sensibilizzare e coinvolgere le realtà locali sul tema delle barriere», commenta Pellicoro. Alla manifestazione hanno aderito diversi gruppi sportivi e in particolare le associazioni “La scuola del mare” di Monopoli, “Murgia sub” di Cassano murge, “Seaworld” di Cagliari, Porto Conte diving center di Alghero.