Di seguito il comunicato:

Con Franco Tommasi e il suo omaggio a “Carosello Napoletano“, il primo musical cinematografico italiano, sabato 19 febbraio, alle 19.30 nel Teatro “Oratorio Don Orione” di Arnesano (Le), prosegue la rassegna “Appassionato”.

Diretta da Vincenzo Rana e realizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima nell’ambito della Stagione Concertistica 2022, “Appassionato” è dedicata alle eccellenze pugliesi con una particolare attenzione verso l’universo vocale. Gli interpreti di assoluto prestigio, le proposte indiscutibilmente raffinate e variegate ne fanno una delle realtà più interessanti del territorio pugliese.

Sabato 19 febbraio i riflettori si accendono sull’avvincente spettacolo dal titolo “Carosello napoletano. Rivisitando il primo musical italiano”, con Franco Tommasi, unico interprete, voce e chitarra.

“Carosello Napoletano” fu il primo musical cinematografico italiano, vincitore del Prix International al Festival di Cannes 1954. Nel film, Salvatore Esposito, un cantastorie sfrattato, se ne va in giro per Napoli con la sua numerosa famiglia tirando un carretto che contiene tutte le sue cose. Le loro vicende sono il filo conduttore che lega gli episodi del film, una sorta di rievocazione in chiave musicale della tormentata storia della città attraverso i secoli, dalle dominazioni francesi e spagnole, a quelle inglesi e americane. Franco Tommasi eseguirà una selezione dei brani musicali rappresentati nel film alternandoli con racconti e notizie sugli artisti che in vari modi hanno contribuito all’opera cinematografica.

Tommasi è stato il fondatore del Canzoniere di Terra d’Otranto, il primo gruppo a registrare su di un CD (Bassa Musica, 1994, che è stato definito “un lavoro fondamentale per la storia del movimento salentino”) la riproposizione di brani della tradizione musicale del Salento. Con lo stesso gruppo ha partecipato, realizzando parte della colonna sonora, al film di Edoardo Winspeare dedicato al fenomeno del tarantismo, Pizzicata (1994). Dopo lo scioglimento del gruppo Franco Tommasi si è dedicato all’interpretazione della canzone napoletana classica. Con un repertorio che va dal ‘500 ad oggi, si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, sia da solo che con il Trio Percorda (chitarra, voce, mandolino e contrabbasso), che ha costituito nel 2009. Oltre a Bassa Musica ha pubblicato il CD Canzoni Napoletane (2011) e un CD di propri brani composti per la colonna sonora di uno spettacolo teatrale, eseguiti da solo con l’ausilio del computer, “Pezzetti con Sugo” (2006). Ha composto ed eseguito le musiche originali dello spettacolo teatrale Io non credo nella scienza (prima nazionale al Teatro Verdi di Pisa, 2017).

La Stagione Concertistica 2022 dell’Associazione Musicale Opera continuerà fino a maggio ospitando alcuni dei più interessanti strumentisti italiani e voci liriche di spicco del panorama nazionale ed internazionale, offrendo un viaggio tra i generi e le arti, unendo al linguaggio musicale quello del teatro, della poesia, del cinema. Il cartellone si declina seguendo le due rassegne già note, “Appassionato” e “Sfere Sonore”.

Ingresso con Super Green Pass e mascherina ffp2 per tutta la durata del concerto. Costo del biglietto € 7.

È possibile prenotare direttamente sul sito

https://www.associazioneoperaprima.com/biglietteria/

oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 3274562684.