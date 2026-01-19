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Federica Torzullo: era di origine lucana la vittima di femminicidio nel Lazio Il cordoglio del Comune di Gallicchio alla famiglia

19 Gennaio 2026
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Era originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, la 41enne Federica Torzullo. Il suo corpo esanime era stato trovato sabato, nove giorni dopo la scomparsa da casa ad Anguillara Sabazia. Vittima di femminicidio, per il quale è accusato il marito Claudio Agostino Carlomagno.

Federica Torzullo aveva in programma, proprio per inizio anno, un viaggio in Basilicata per partecipare al battesimo del nipotino. Lo zio di Federica è medico di base a Gallicchio.

—–

Di seguito il comunicato di cordoglio:

L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio e si unisce con sincera vicinanza al dolore del Dott. Raffaele Torzullo e dell’intera famiglia per la prematura e tragica scomparsa della nipote Federica, giovane madre la cui vita è stata spezzata da un atto di violenza tanto assurdo quanto inaccettabile.

Un femminicidio che troppo spesso appare lontano dalle nostre comunità, ma che oggi sentiamo drammaticamente vicino anche alla nostra, poiché Federica era solita recarsi a Gallicchio per far visita ai suoi zii e ai suoi cugini.

Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e un dolore profondo che colpisce l’intera collettività. Ci stringiamo al dolore dei genitori, dei familiari e di tutte le persone che le hanno voluto bene, condividendo il loro immenso lutto.


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