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Panzerotto d’oro a Los Angeles: lo ha preparato uno youtuber di Casamassima Vale duemila dollari

19 Gennaio 2022
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Un panzerotto ricoperto da foglie d’oro del valore di 2.000 dollari. A realizzare la versione luxury della specialità simbolo della gastronomia tipica pugliese è stato Nick Radogna, giovane youtuber originario di Casamassima (Bari), durante il suo viaggio a Los Angeles. Il 25enne lo ha preparato assieme ad alcuni amici da Provami, pizzeria aperta dallo chef di Gravina in Puglia Vito Iacopelli su Melrose avenue, arteria dello shopping e del divertimento della metropoli californiana famosa per i murales e le insegne delle attività commerciali.


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