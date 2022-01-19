Un panzerotto ricoperto da foglie d’oro del valore di 2.000 dollari. A realizzare la versione luxury della specialità simbolo della gastronomia tipica pugliese è stato Nick Radogna, giovane youtuber originario di Casamassima (Bari), durante il suo viaggio a Los Angeles. Il 25enne lo ha preparato assieme ad alcuni amici da Provami, pizzeria aperta dallo chef di Gravina in Puglia Vito Iacopelli su Melrose avenue, arteria dello shopping e del divertimento della metropoli californiana famosa per i murales e le insegne delle attività commerciali.