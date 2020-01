Calcio serie A, i salentini bloccano i nerazzurri. Serie C girone C e serie D girone H: risultati partite delle pugliesi

Il Lecce ha tenuto testa all’Inter nella prima partita di ritorno del campionato di calcio di serie A. Le reri nel giro di cinque minuti a cavallo della mezz’ora del secondo tempo: vantaggio dell’Inter con Bastoni, pareggio del Lecce con Mancosu. Punto di chiara importanza per i giallorossi invischiati, con 16 punti in classifica, nella zona retrocessione; per l’Inter invece il rischio che la Juventus incrementi il suo vantaggio in testa alla classifica. E ai nerazzurri (47 punti) si avvicina la Lazio (45).

SERIE C girone C ventesima giornata

Bati-Rieti 5-2

Bisceglie-Reggina 1-2

Casertana-Virtus Francavilla Fontana 1-1

Catanzaro-Monopoli ore 17,30

SERIE D girone H ventunesima giornata

Bitonto-Città di Fasano 2-0

Brindisi-Casarano 1-1

Fidelis Andria-Gladiator 0-2

Foggia-Nocerina 2-0

Gelbison-Francavilla in Sinni 0-0

Grumentum-Audace Cerignola 0-0

Nardò-Taranto 1-1

Sorrento-Gravina in Puglia 2-1

Team Altamura-Agropoli 4-0

CLASSIFICA

44 Bitonto

42 Foggia

40 Sorrento

37 Audace Cerignola

32 Taranto

31 Casarano, Città di Fasano

27 Brindisi

25 Team Altamura

24 Gladiator, Gravina in Puglia

23 Nardò

22 Grumentum

21 Gelbison, Nocerina

19 Fidelis Andria

17 Francavilla in Sinni

13 Agropoli