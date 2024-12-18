Di seguito il comunicato:



Il Natale è alle porte, e tutti sappiamo cosa significa: FILM NATALIZI! Secondo Google, le ricerche per il termine “film di Natale” e le sue varianti raggiungono ben 88.000 ricerche mensili in Italia. Noi di Bonusfinder Italia abbiamo deciso di approfondire questo tema per scoprire quali sono i titoli natalizi più amati nel nostro Paese.

Per farlo abbiamo selezionato i 70 film di Natale più popolari di sempre secondo IMDb, e analizzato i volumi di ricerca su Google e il totale dei voti presi su IMDb per ciascun titolo, così da scoprire qual è il film natalizio preferito dagli italiani.

La ricerca completa sui film natalizi piú amati in Italia é disponibile sul nostro blog: https://www.bonusfinder.it/notizie/intrattenimento/i-film-di-natale-piu-amati-in-italia

I film di Natale più ricercati e apprezzati in Puglia

Pos. Film Volume di ricerca in Puglia 1 Mamma, ho perso l’aereo 5,000 2 Nightmare before Christmas 5.000 3 Eedward mani di forbice 5.000 4 Last Christmas 5.000 5 Gremlins 5.000 6 Polar Express 5.000 7 The Holdovers 5.000 8 Una poltrona per due 5.000 9 Batman il ritorno 500 10 Jack Frost 500

Al primo posto tra i film più ricercati nella regione Puglia troviamo Mamma, ho perso l’aereo, con un volume di ricerca di 5.000. Seguono a pari merito, con lo stesso livello di interesse, Nightmare Before Christmas, Edward Mani di Forbice, Last Christmas, Gremlins, Polar Express, The Holdovers e Una poltrona per due. Chiudono la top 10 Jack Frost e Batman – Il ritorno, entrambi con 500 ricerche mensili.