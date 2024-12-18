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5 Maggio 2026
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I film di Natale più apprezzati dai pugliesi: c’è una classifica Stilata da Bonusfinder

18 Dicembre 2024
dav

Di seguito il comunicato:

Il Natale è alle porte, e tutti sappiamo cosa significa: FILM NATALIZI! Secondo Google, le ricerche per il termine “film di Natale” e le sue varianti raggiungono ben 88.000 ricerche mensili in Italia. Noi di Bonusfinder Italia abbiamo deciso di approfondire questo tema per scoprire quali sono i titoli natalizi più amati nel nostro Paese.

Per farlo abbiamo selezionato i 70 film di Natale più popolari di sempre secondo IMDb, e analizzato i volumi di ricerca su Google e il totale dei voti presi su IMDb per ciascun titolo, così da scoprire qual è il film natalizio preferito dagli italiani.

La ricerca completa sui film natalizi piú amati in Italia é disponibile sul nostro blog: https://www.bonusfinder.it/notizie/intrattenimento/i-film-di-natale-piu-amati-in-italia

I film di Natale più ricercati e apprezzati in Puglia

Pos.

Film

Volume di ricerca in Puglia
1 Mamma, ho perso l’aereo 5,000
2 Nightmare before Christmas 5.000
3 Eedward mani di forbice 5.000
4 Last Christmas 5.000
5 Gremlins 5.000
6 Polar Express 5.000
7 The Holdovers 5.000
8 Una poltrona per due 5.000
9 Batman il ritorno 500
10 Jack Frost 500

Al primo posto tra i film più ricercati nella regione Puglia troviamo Mamma, ho perso l’aereo, con un volume di ricerca di 5.000. Seguono a pari merito, con lo stesso livello di interesse, Nightmare Before Christmas, Edward Mani di Forbice, Last Christmas, Gremlins, Polar Express, The Holdovers e Una poltrona per due. Chiudono la top 10 Jack Frost e Batman – Il ritorno, entrambi con 500 ricerche mensili.

 


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