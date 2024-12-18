Di seguito il comunicato:
Il Natale è alle porte, e tutti sappiamo cosa significa: FILM NATALIZI! Secondo Google, le ricerche per il termine “film di Natale” e le sue varianti raggiungono ben 88.000 ricerche mensili in Italia. Noi di Bonusfinder Italia abbiamo deciso di approfondire questo tema per scoprire quali sono i titoli natalizi più amati nel nostro Paese.
Per farlo abbiamo selezionato i 70 film di Natale più popolari di sempre secondo IMDb, e analizzato i volumi di ricerca su Google e il totale dei voti presi su IMDb per ciascun titolo, così da scoprire qual è il film natalizio preferito dagli italiani.
La ricerca completa sui film natalizi piú amati in Italia é disponibile sul nostro blog: https://www.bonusfinder.it/notizie/intrattenimento/i-film-di-natale-piu-amati-in-italia
I film di Natale più ricercati e apprezzati in Puglia
|
Pos.
|
Film
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Volume di ricerca in Puglia
|1
|Mamma, ho perso l’aereo
|5,000
|2
|Nightmare before Christmas
|5.000
|3
|Eedward mani di forbice
|5.000
|4
|Last Christmas
|5.000
|5
|Gremlins
|5.000
|6
|Polar Express
|5.000
|7
|The Holdovers
|5.000
|8
|Una poltrona per due
|5.000
|9
|Batman il ritorno
|500
|10
|Jack Frost
|500
Al primo posto tra i film più ricercati nella regione Puglia troviamo Mamma, ho perso l’aereo, con un volume di ricerca di 5.000. Seguono a pari merito, con lo stesso livello di interesse, Nightmare Before Christmas, Edward Mani di Forbice, Last Christmas, Gremlins, Polar Express, The Holdovers e Una poltrona per due. Chiudono la top 10 Jack Frost e Batman – Il ritorno, entrambi con 500 ricerche mensili.