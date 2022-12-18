Di seguito un comunicato diffuso da Confartigianato Lecce:

L’attesa del Natale ha il profumo delle cose buone, il suono dello scoppiettio del focolare, le luci, il fascino della tradizione.

Domenica 18 dicembre dalle ore 10:00 il Museo Delle Tabacchine di Campi Salentina apre al pubblico per visite guidate, letture e laboratori per grandi e piccini, condivisione e degustazioni.

Ecco il programma:

Dalle 10:00 alle 13:00 – Visite guidate all’interno del Museo che apre le sue porte agli ospiti, accolti in una calda atmosfera natalizia con caldarroste e degustazione di vini e cioccolata calda

Dalle 15:00 alle 16:30 – “Letture al Focolare – laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni”

Intorno al focolare monumentale de LaFabbrica – Museo delle Tabacchine i bambini potranno ascoltare e osservare l’albo illustrato “Il Museo delle mie cose” di Emma Lewis (Tate Publishing) per poi creare, attraverso l’illustrazione, il racconto degli oggetti d’affezione che custodiscono gelosamente nella loro cameretta, il loro piccolo museo personale.

Laboratorio gratuito a cura di 34° Fuso, posti limitati da prenotare a 34fuso@gmail.com (referente Elena: +39 329 099 2577)

Dalle ore 16.30 alle 18:00 – Visita con conversazione e presentazione del Progetto “I luoghi della Memoria”

L’archivio delle Tabacchine è un Unicum, un patrimonio, con valore artistico, storico, culturale e anche affettivo per chi lo possiede, ove si intreccia la memoria storica del luogo, ex Fabbrica del tabacco, caratterizzato da una proto-architettura industriale e l’Archivio storico, testimonianza del lavoro delle tabacchine (circa 15 metri lineari di carte in corso di dichiarazione di interesse storico). Da tutta la documentazione prodotta ed acquisita dall’ente fino alla cessazione dell’attività (1920-1945) si rintracciano i segni di un lavoro sociale femminile, che testimonia che le donne nei documenti ci sono e che la Storia parla di loro. L’intero patrimonio archivistico conservato consente di ricostruire non solo la nascita e l’andamento dell’azienda, ma anche le dinamiche di un passaggio importante per l’emancipazione delle donne salentine: dal lavoro agricolo a quello più strutturato di una fabbrica.

La visita sarà condotta dall’Ispettrice archivistica IAO – MIC Giovanna Bino accompagnata da alcune delle voci più autorevoli in materia di archeologia industriale e manifattura, il Prof. Salvatore Colazzo (Unisalento), il Prof. Mario Spedicato (Unisalento), Luigi Mengoli (Docente di Musica), Presidente del FAI Adriana Bozzicorso, Ettore Bambi (Confartigianato)

Dalle ore 18:30 alle 20:30 – Proiezione del Documentario “Arse Vite”

Arse vite è un documentario che ha cercato di scavare, con tutta la discrezione possibile, nella memoria dei protagonisti e dei testimoni di una terribile tragedia, per rendere un servizio alla memoria di un’intera comunità ancora molto scossa da questo evento tragico. Era il 13 giugno del 1960, e la tabacchicoltura era presente in tutti i centri del Salento. Quel giorno, in seguito a delle operazioni di solforazione portate avanti dalle tabacchine, operaie non preposte a questo scopo, si era sviluppato un terribile incendio, causato da un incauto lancio di un mozzicone di sigaretta all’interno degli ambienti già saturi di solfuro di carbonio, dove rimasero intrappolate 12 donne, sei delle quali morirono. Allora come oggi, il tema del lavoro nero, la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il problema dell’emigrazione sono temi scottanti che toccano il Salento.

L’evento è svolto all’interno della rassegna “Mash UP – Il museo si fa bottega” che nasce proprio con l’intento di festeggiare il Natale valorizzando tra i pubblici più giovani le vie dell’artigianato salentino.

Qui il programma completo della rassegna https://fb.me/e/2cphLEU2b

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MashUp è organizzato da 34esimo Fuso in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione

Confartigianato Lecce, Cosa vedere srl, Ecomuseo della Pietra Leccese e delle Cave di Cursi, Museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano, LaFabbrica – Museo delle Tabacchine, Attraverso il Castello Lecce, Pugliamusei, The Monuments People, Comune di Cursi, Comune di Cutrofiano, Proloco Cursi, Infopoint Cursi, Regione Puglia, WeAreinPuglia

LA FABBRICA- Museo delle Tabacchine

via Luca Rosati 5 – Campi Salentina