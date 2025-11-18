Di seguito il comunicato:

“Una libreria che trasmette il sapore della Puglia in tutti i suoi elementi migliori”: il bookshop del Castello Volante di Corigliano d’Otranto è tra le sei realtà vincitrici del Premio Libreria Museale Italiana. Venerdì 14 novembre, nel Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma, nell’ambito della giornata conclusiva di RO.ME – Museum Exhibition 2025, la fiera internazionale dedicata ai musei e ai luoghi della cultura, ideata e promossa da Fiera Roma e ISI.Urb, si è tenuta la cerimonia di consegna della terza edizione del riconoscimento che valorizza le librerie museali che si distinguono per la qualità dell’offerta, la cura dell’assortimento, l’attenzione ai visitatori più giovani, l’innovazione e la bellezza degli spazi, nonché per la professionalità e l’accoglienza del personale.

«Innanzitutto vorrei dire che qui rappresento un gruppo di lavoro e una rete di imprese formata da tre cooperative – Big Sur, Coolclub e Multiservice Eco – che gestiscono il Castello insieme al Comune», ha esordito nel suo breve intervento il vicepresidente e direttore creativo Francesco Maggiore. «Dopo quasi nove anni, siamo in procinto di avviare un accordo di partenariato speciale pubblico-privato e questo premio non può che incoraggiarci e accompagnare l’avvio della nuova fase che ci impegnerà, speriamo, per i prossimi venti anni. Il Castello è profondamente legato al territorio: è rimasto uno spazio vivo con funzioni mutate nel tempo ed è stato anche un’abitazione privata. Abbiamo cercato di preservarne questo carattere di “casa”: invece di un ticket, infatti, consegniamo una chiave. Lo stesso spirito orienta il nostro bookshop, che privilegia piccoli editori, realtà indipendenti e artigiani impegnati nella ricerca sui materiali. Abbiamo scelto una proposta essenziale ma curata, frutto del lavoro che il Castello porta avanti favorendo l’incontro tra artigiani e produttori locali, contribuendo alla nascita di una comunità. Per questo il bookshop rispecchia la vocazione del Castello: essere un luogo di relazione e appartenenza». Il Premio è stato ritirato anche da altre prestigiose istituzioni come l’Arena Sferisterio di Macerata, il Castello di Miramare di Trieste, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, il Mausoleo di Augusto e il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma.

Un laboratorio di creatività e memoria

Dal 2017 il Castello Volante è un laboratorio multidisciplinare dove storia, architettura, musica, cinema, fotografia, scrittura, gastronomia e artigianato dialogano tra memoria e innovazione. Nato dal progetto condiviso da Coolclub, Big Sur e Multiservice Eco con il Comune di Corigliano d’Otranto, sostenuto dalla Regione Puglia, è un cantiere di arti visive e performative aperto al territorio e alla comunità. Nel tempo si è affermato come centro di sperimentazione e produzione culturale, trasformando il Castello De’ Monti, nel cuore della Grecìa salentina, in un autentico luogo delle arti che volano. Ogni anno ospita infatti festival di suoni, visioni e dialoghi, residenze artistiche, mostre e attività culturali.

Una libreria aperta a tutti, tutto l’anno

Libri, accoglienza, esperienze culturali, artigianato e identità territoriale. Chi varca la soglia del Castello Volante è accolto da un bookshop luminoso e curato, dove le storie del territorio prendono forma tra le pagine dei libri, nei packaging che custodiscono sapori e nel design di manufatti originali. Lo spazio offre un panorama della migliore editoria locale e nazionale, con attenzione alla storia, alla geografia, ai riti e alle tradizioni (anche culinarie) pugliesi, alla narrativa ambientata in Puglia e alla letteratura per l’infanzia. Il bookshop è anche una vetrina della creatività regionale, con produzioni nate dalla ricerca di artisti in residenza, da aziende e artigiani locali e da laboratori di co-creazione che coinvolgono bambini e abitanti del borgo. L’esperienza culturale si completa con visite guidate e tematiche a cura delle guide dell’infopoint, i percorsi espositivi del Castello Volante e l’offerta di Nuvole, officina del gusto sulle terrazze, attenta alla salute, alla sostenibilità e alla biodiversità alimentare.

Le parole dello staff del Bookshop

«Ricevere questo premio è per noi una grande emozione e un riconoscimento che arriva al momento giusto. Accanto ai festival, alle mostre e agli eventi che animano il Castello Volante, il nostro lavoro quotidiano si muove in un’altra direzione, più silenziosa ma altrettanto importante: la valorizzazione e la mediazione del patrimonio storico e culturale di Corigliano d’Otranto e del Salento», sottolineano le persone che ogni giorno lavorano nel bookshop che si affaccia su una biblioteca viva e attiva con la quale collabora per rendere la cultura un’esperienza quotidiana, accessibile e accogliente. «Il nostro è anche un infopoint turistico e spazio educativo, dove ogni libro, oggetto o dialogo con i visitatori contribuisce a costruire un racconto collettivo. Tra le sue pietre e le sue pagine convivono le voci di case editrici indipendenti pugliesi e nazionali, che raccontano il Sud e il Mediterraneo con la forza della memoria, della ricerca e dell’immaginazione».