Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 409
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 136
Provincia di Foggia: 157
Provincia di Lecce: 476
Provincia di Taranto: 154
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 1
14.461
Persone attualmente positive
197
Persone ricoverate in area non critica
13
Persone in terapia intensiva
1.516.130
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.626
Provincia di Bat: 130.503
Provincia di Brindisi: 147.043
Provincia di Foggia: 215.265
Provincia di Lecce: 321.776
Provincia di Taranto: 208.207
Residenti fuori regione: 16.192
Provincia in definizione: 5.206