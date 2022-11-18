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Puglia: 1539818 positivi a test corona virus, incremento di 1414 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 novembre 2022

1.414

Nuovi casi

9.128

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 409
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 136
Provincia di Foggia: 157
Provincia di Lecce: 476
Provincia di Taranto: 154
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 1
14.461

Persone attualmente positive

197

Persone ricoverate in area non critica

13

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.539.818

Casi totali

13.134.560

Test eseguiti

1.516.130

Persone guarite

9.227

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.626
Provincia di Bat: 130.503
Provincia di Brindisi: 147.043
Provincia di Foggia: 215.265
Provincia di Lecce: 321.776
Provincia di Taranto: 208.207
Residenti fuori regione: 16.192
Provincia in definizione: 5.206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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