rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

17 Aprile 2026
Bari: morto in auto, colpo di pistola alla testa Rinvenuto in serata

Terremoto: scossa in Basilicata nella notte Magnitudo 2,7 con epicentro a nove chilometri da Potenza

18 Ottobre 2025
Screenshot 20251018 044821

Il sisma, non di forte entità, si è verificato nel cuore della notte. Registrato alle 2,50. Magnitudo 2,7. Epicentro a quattro chilometri da Tito, sei da Picerno, nove da Pignola e da Potenza.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 


CityEvents




Articoli correlati

noinotizie

Bisceglie: oggi pomeriggio i funerali di Alicia Amoruso, morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso Lutto cittadino, amministratori comunali non presenti alle esequie su richiesta della famiglia

HFYQnusagAAuI4e

Vanno avanti le ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione