Il sisma, non di forte entità, si è verificato nel cuore della notte. Registrato alle 2,50. Magnitudo 2,7. Epicentro a quattro chilometri da Tito, sei da Picerno, nove da Pignola e da Potenza.
(immagine: tratta da ingv.it)
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