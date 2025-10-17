Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sostenere le fragilità e trasmettere il coraggio della rinascita per riprendersi dalle difficoltà della vita.

Da questo messaggio nasce l’idea di “Kairos Mundi”, un ecosistema culturale, sociale e digitale che mette in dialogo le arti, le scienze e le coscienze, con l’obiettivo di dare voce a chi trasforma il dolore in rinascita e la fragilità in forza.

L’evento “Kairos Mundi – Magna Grecia Awards Étoile 2025” si terrà Sabato 18 ottobre alle 20:30 nella splendida cornice del Teatro Comunale di Massafra, e vedrà la consegna dei premi a personalità che si sono distinte per il loro l’impegno nel mondo dell’arte, della ricerca, della medicina e degli studi mescolando la cultura, che diventa cura, con la bellezza, che diventa responsabilità.

La serata, tra le cui novità conterrà anche la presentazione del nuovo Presidente Onorario del Magna Grecia Awards, l’imprenditore Luca Vigilante (foto, ndr.) sarà quindi dedicata alla speranza e all’impegno civile, con un profondo legame tra solidarietà e cura, un vero laboratorio di anime in cui si concentrano la forza del “nonostante” e la memoria del “mi ricordo”: voci di libertà, di scienza, di arte e di giustizia che illuminano il tempo presente.

Grazie alla collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – saranno donate visite ed ecografie gratuite alle donne del quartiere Tamburi di Taranto, un territorio simbolo di fragilità e coraggio, dove la vita spesso si misura con il peso dell’inquinamento e dell’emarginazione.

Un gesto concreto per affermare che la prevenzione è diritto, ascolto e dignità.