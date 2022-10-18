Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 695
Provincia di Bat: 122
Provincia di Brindisi: 324
Provincia di Foggia: 214
Provincia di Lecce: 677
Provincia di Taranto: 272
Residenti fuori regione: 25
Provincia in definizione: 2
14.577
Persone attualmente positive
140
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.479.420
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 484.557
Provincia di Bat: 128.565
Provincia di Brindisi: 142.549
Provincia di Foggia: 211.695
Provincia di Lecce: 310.905
Provincia di Taranto: 203.857
Residenti fuori regione: 15.886
Provincia in definizione: 5.117