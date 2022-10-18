rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Puglia: 1503131 positivi a test corona virus, incremento di 2331 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Ottobre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 ottobre 2022

2.331

Nuovi casi

13.756

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 695
Provincia di Bat: 122
Provincia di Brindisi: 324
Provincia di Foggia: 214
Provincia di Lecce: 677
Provincia di Taranto: 272
Residenti fuori regione: 25
Provincia in definizione: 2
14.577

Persone attualmente positive

140

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.503.131

Casi totali

12.877.395

Test eseguiti

1.479.420

Persone guarite

9.134

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 484.557
Provincia di Bat: 128.565
Provincia di Brindisi: 142.549
Provincia di Foggia: 211.695
Provincia di Lecce: 310.905
Provincia di Taranto: 203.857
Residenti fuori regione: 15.886
Provincia in definizione: 5.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione