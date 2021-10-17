Di Nino Sangerardi:
Il presidente della Giunta regionale , Vito Bardi , ha decretato la costituzione della Conferenza regionale per la Programmazione ai sensi della Legge lucana n.9/2021. Struttura formata da soggetti nominati dalle varie categorie sociali presenti in Basilicata. I rappresentanti sono i seguenti :
Università degli Studi della Basilicata Angelo Masi
Centro nazionale ricerche area Potenza Carmela Cornacchia
Camera Commercio Basilicata Michele Somma
Confindustria Nicolino Antonio Sileo
Confapi Vito Gaudiano
Lega delle cooperative Innocenzo Guidotti
Confcooperative Giuseppe Bruno
AGCI Giuseppe Nicola Crocco
UE COOP Stefano Giammaria
Confederazione italiana agricoltura Donato Distefano
Coldiretti Antonio Pessolani
Confagricoltura Francesco Paolo Battifarano
Copagri Nicola Minichino
Unione coltivatori italiani Nicola Manfredelli
CNA Renato Zaccagnino
Confartigianato Antonio Miele
Confcommercio Angelo Lovallo
Confesercenti Prospero Cassino
Ingegneri Giuseppe D’Onofrio
Architetti Agnese Ripigliano
Agronomi Giovanni D’Egidio
Geologi Leonardo Disummo
Medici Antonio Santangelo
Avvocati Guglielmo Binetti
Geometri Rocco Corrado
Periti Angelo Argentieri
Cgil Basilicata Angelo Summa
Cisl Basilicata Angelo Gambardella
Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli
Ugl Basilicata Enzo Florestano
Forum Terzo Settore Basilicata Giuseppe Salluce
Auser Basilicata Luciano Donato Liscio
Fish Basilicata Carmela Devivo
Uisp Basilicata Claudio Coronella
Legambiente Basilicata Antonio Lamorte.
La Conferenza verrà convocata almeno una volta l’anno, i componenti restano incarica per la durata della legislatura, la partecipazione è a titolo gratuito. Di che cosa si occuperà ?
Tra l’altro esprime parere motivato sul Documento di economia e finanza regionale, fornisce ai membri del Governo regionale informazioni utili per organizzare il Piano strategico lucano, concorre “ alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta regionale ”.