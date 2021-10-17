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Basilicata: conferenza regionale per la programmazione Decretata dal presidente

18 Ottobre 2021
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Di Nino Sangerardi:

Il presidente della Giunta regionale , Vito Bardi , ha decretato la costituzione della Conferenza regionale per la Programmazione ai sensi della Legge lucana n.9/2021. Struttura formata da soggetti nominati dalle varie categorie sociali presenti in Basilicata. I rappresentanti sono i seguenti :

 

Università degli Studi della Basilicata                   Angelo Masi

Centro nazionale ricerche  area Potenza                 Carmela Cornacchia

Camera Commercio Basilicata                                Michele Somma

Confindustria                                                           Nicolino Antonio Sileo

Confapi                                                                     Vito Gaudiano

Lega delle cooperative                                              Innocenzo Guidotti

Confcooperative                                                       Giuseppe Bruno

AGCI                                                                         Giuseppe Nicola Crocco

UE COOP                                                                  Stefano Giammaria

Confederazione italiana agricoltura                          Donato Distefano

Coldiretti                                                                   Antonio Pessolani

Confagricoltura                                                         Francesco Paolo Battifarano

Copagri                                                                      Nicola Minichino

Unione coltivatori italiani                                          Nicola Manfredelli

CNA                                                                           Renato Zaccagnino

Confartigianato                                                          Antonio Miele

Confcommercio                                                          Angelo Lovallo

Confesercenti                                                              Prospero  Cassino

Ingegneri                                                                     Giuseppe D’Onofrio

Architetti                                                                     Agnese Ripigliano

Agronomi                                                                     Giovanni D’Egidio

Geologi                                                                        Leonardo Disummo

Medici                                                                         Antonio Santangelo

Avvocati                                                                      Guglielmo Binetti

Geometri                                                                      Rocco Corrado

Periti                                                                            Angelo Argentieri

Cgil Basilicata                                                             Angelo Summa

Cisl Basilicata                                                             Angelo Gambardella

Uil Basilicata                                                              Vincenzo Tortorelli

Ugl Basilicata                                                              Enzo Florestano

Forum Terzo Settore Basilicata                                  Giuseppe Salluce

Auser Basilicata                                                          Luciano Donato Liscio

Fish Basilicata                                                             Carmela Devivo

Uisp Basilicata                                                            Claudio Coronella

Legambiente Basilicata                                               Antonio Lamorte.

 

La Conferenza verrà convocata almeno una volta l’anno, i componenti restano incarica per la durata della legislatura, la partecipazione è a titolo gratuito. Di che cosa si occuperà ?

Tra l’altro esprime parere motivato sul Documento di economia e finanza regionale, fornisce ai membri del Governo regionale  informazioni utili per organizzare il Piano strategico lucano, concorre  “ alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta regionale ”.


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