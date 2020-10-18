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Lopalco: “rinunciamo a tutti gli incontri che non siano strettamente necessari” Il designato assessore regionale della Puglia interviene a commento della testimonianza di Massimo Giannini che è ricoverato in terapia intensiva

18 Ottobre 2020
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Il direttore del quotidiano La Stampa, Massimo Giannini, è ricoverato in terapia intensiva per corona virus. Ha scritto, in.un editoriale, la sua testimonianza. Parla del virus che si insinua nei polmoni. Dice di dover essere pronti a rinunciare ad una parte di libertà per superare la pandemia.

Scrive Pierluigi Lopalco, designato assessore alla Sanità della Regione Puglia:

Forza Massimo Giannini e tutti quelli che come lui combattono il virus. A noi fortunati che non lo abbiamo ancora incontrato dico una sola cosa: prudenza, prudenza, prudenza. Rinunciamo a tutti gli incontri che non siano strettamente necessari.


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