Si gioca alle 14,30 la partita Pink Bari-Juventus per la serie A di calcio femminile.
Altra serie A, basket maschile: al palaPentassuglia si disputa (ore 19) Happy Casa Brindisi-De’Longhi Treviso, per la quarta giornata del campionato.
Bisceglie-Palermo alle 15. Catanzaro-Foggia e Turris-Monopoli alle 17,30. Virtus Francavilla Fontana-Catania alle 20,30. Le partite delle squadre pugliesi nell’ambito della quinta giornata del campionato di calcio di serie C girone C. Non si gioca Bari-Trapani in quanto i siciliani sono stati esclusi dal campionato.
SERIE D girone H quinta giornata ore 15
Città di Fasano-Brindisi
Fidelis Andria-Az Picerno
Francavilla in Sinni-Lavello
Gravina in Puglia-Casarano
Molfetta-Audace Cerignola
Nardò-Puteolana
Portici-Real Agro Aversa
Taranto-Sorrento
Team Altamura-Bitonto
(foto: tratta da tweet di Laura Giuliani)