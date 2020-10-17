rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Pink Bari-Juventus, Bari-Trapani no, Bisceglie-Palermo, Catanzaro-Foggia, Turris-Monopoli, Virtus Francavilla Fontana-Catania e la serie D girone H Calcio serie C girone C e campionato nazionale dilettanti: gli impegni delle squadre pugliesi. Basket: Happy Casa Brindisi-De'Longhi Treviso

18 Ottobre 2020
IMG 20201018 070002

Si gioca alle 14,30 la partita Pink Bari-Juventus per la serie A di calcio femminile.

Altra serie A, basket maschile: al palaPentassuglia si disputa (ore 19) Happy Casa Brindisi-De’Longhi Treviso, per la quarta giornata del campionato.

Bisceglie-Palermo alle 15. Catanzaro-Foggia e Turris-Monopoli alle 17,30. Virtus Francavilla Fontana-Catania alle 20,30. Le partite delle squadre pugliesi nell’ambito della quinta giornata del campionato di calcio di serie C girone C. Non si gioca Bari-Trapani in quanto i siciliani sono stati esclusi dal campionato.

SERIE D girone H quinta giornata ore 15

Città di Fasano-Brindisi

Fidelis Andria-Az Picerno

Francavilla in Sinni-Lavello

Gravina in Puglia-Casarano

Molfetta-Audace Cerignola

Nardò-Puteolana

Portici-Real Agro Aversa

Taranto-Sorrento

Team Altamura-Bitonto

(foto: tratta da tweet di Laura Giuliani)

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione