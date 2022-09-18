Calcio serie C girone C, quarta giornata. Tra i risultati: Audace Cerignola-Catanzaro 2-2, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Foggia 1-1, Taranto-Fidelis Andria 2-1, Virtus Francavilla Fontana-Gelbison 1-0. Classifica, prime posizioni-Crotone 12 punti, Catanzaro e Turris 10. Ultime posizioni: Fidelis Andria, Gelbison e Viterbese 2, Acr Messina 1.

Serie D girone H, terza giornata. Tra i risultati: Bitonto-Team-Altamura 1-1, Cavese-Barletta 0-1, Gravina in Puglia-Brindisi 1-1, Lavello-Casarano 1-2, Martina-Nocerina 0-1, Molfetta-Puteolana 2-2, Nardò-Città di Fasano 0-0. Classifica, prime posizioni)-Casarano 9 punti, Brindisi e Nardò 7; ultime posizioni-Francavilla in Sinni e Molfetta 1, Lavello 0.

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Di seguito il comunicato:



Comincia bene l’avventura dell’Atletico Martina nel suo primo campionato di Promozione. Gli uomini di Satalino (subentrato a Palese martedi scorso) hanno la meglio su un campo difficile come quello di Melendugno. Un’autorete di Cretì e i gol di Pergola e Musli su rigore portano la compagine martinese ad espugnare il “Dell’Anna” con un secco 0-3. Alla prossima giornata, l’Atletico giocherà “in casa” ad Alberobello contro la Virtus Locorotondo.