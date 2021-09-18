Il tennista Erik Crepaldi coinvolto in un terribile incidente stradale. L’impatto tra due auto è avvenuto ieri sera a Busonengo, centro poco distante da Vercelli. L’atleta 31enne, in forza al circolo Tennis Maglie, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Maggiore di Novara. Crepaldi attualmente si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il trentunenne azzurro, salentino d’adozione, oltre a essere un agonista da anni, (attualmente 619° nel ranking mondiale Atp, ma in carriera è arrivato anche a essere 282°), gestisce da maestro il “Crepaldi Tennis Club” di Vercelli insieme alla famiglia. Nel sinistro stradale sono rimaste ferite altre tre persone. (leccesette.it)