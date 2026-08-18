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17 Agosto 2026
Palermo-Lecce 2-0 Calcio, Coppa Italia

Taranto Maltempo: primo pomeriggio, allerta rispettata

18 Agosto 2026
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Puntuale all’inizio dell’orario di allerta o meglio un po’ prima, a Taranto si è presentata la pioggia. Cospicua, venti millimetri circa per una mezz’ora di precipitazione (dato relativo a mezzogiorno). Accompagnata da un vento adeguato alla circostanza. La foto inviataci da un lettore si riferisce alla periferia della città ionica, imbocco della strada statale 172 verso Martina Franca.

Analoga situazione rilevata a Castellana Grotte.

In Puglia l’allerta per temporali, con messaggio del dipartimento della protezione civile, è in corso dalle 12 per otto ore.

 

 

 

 


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