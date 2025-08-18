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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
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Salento: colpito da fulmine, morto motociclista 42enne Sulla statale 275

18 Agosto 2025
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Un uomo di 42 anni, originario di Roma, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in moto lungo la Strada Statale 275, nel territorio di Nociglia.

Secondo quanto riportato da Ansa Puglia, il dramma si è consumato all’improvviso durante un violento temporale: il motociclista, in sella alla sua Bmw, è stato folgorato senza avere possibilità di scampo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato le procedure di rito. (leccesette.it )


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