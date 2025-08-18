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18 Agosto 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne della Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

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