Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia:

L’Ordine dei Giornalisti della Puglia esprime cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Francesco Saccente, storico cineoperatore barese. Alla sua famiglia e alla redazione di Antenna Sud l’abbraccio affettuoso di tutti i colleghi pugliesi. Nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, rimarrà per sempre il ricordo della sua passione per il giornalismo che lo rendeva instancabile, del suo sorriso, del suo impegno sociale e sportivo. Come le sue immagini con cui raccontava i fatti.