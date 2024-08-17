Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Una fascia speciale per celebrare lo scenario più celebre del Gargano, simbolo della bellezza della costa pugliese.

Il titolo di Miss Faraglioni di Puglia sarà assegnato nel corso della finale regionale di Miss Italia che si terrà venerdì 23 agosto, alle ore 20.30, sul Belvedere Monte Saraceno presso la Villa Comunale di Mattinata.

Madrina dell’incoronazione della prefinalista nazionale che rievocherà l’unicità dei faraglioni di Baia delle Zagare sarà Francesca Bergesio, Miss Italia in carica.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata.

A condurre la serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud.

Ospiti il dj e producer mattinatese Andy Lupoli, conosciuto ormai oltre i confini nazionali per la sua musica techno e per le importanti collaborazioni, e direttamente dalla trasmissione di Rai 2 “Made in Sud” Tommy Terrafino, con le sue esilaranti incursioni.

L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.