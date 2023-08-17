Di seguito il comunicato:

Hi!Founders Srl, la Community di riferimento per le startup di tutta Italia, sbarca a Bari con il suo evento

Hi!Network: l’aperitivo di networking con relatori dedicato al mondo dell’innovazione e startup.

Hi!Network nasce con l’intento di offrire un’occasione ricorrente e allo stesso tempo unica di incontro,

confronto, scambio di pareri professionali e soluzioni innovative in tutte le province italiane. Ma non solo!

Il mix di give back, nascita di nuove sinergie, crescita professionale e personale grazie a nuovi incontri è

ciò che attrae i partecipanti.

Dopo aver organizzato ben 10 edizioni tra Milano, Torino, Bologna, Firenze, Teramo, Lucca; invitato oltre

60 speakers e 1,500 ospiti partecipanti, Hi!Network arriva in Puglia con l’Undicesima Tappa di questa

iniziativa, che sta riportando ottimi riscontri sia dal mondo imprenditoriale che istituzionale, invitati infatti

a Patrocinare l’evento la Provincia di Bari, la Regione Puglia e la Confindustria locale.

L’evento è co-organizzato da Qonto, società Fintech nata nel 2016 in Francia, la quale ha annunciato nel

2022 il suo piano di investimenti di oltre 100 milioni di euro in italia. Insieme ad Hi!Founders, Qonto

intervisterà le Startup presenti all’evento con veri e propri Stress Tests, contenuto che sarà poi disponibile

su https://academy.hifounders.com/.

Prolaw (Roma) e Uno Quattro (Milano) i due studi legali Partners dell’evento, che daranno vita ad una breve

discussione sul palco sul mondo startup, best-practices, success stories e informazioni su come fare impresa

innovativa.

Tra gli speaker invitati il celebre Professore Alessandro Sannino, che direttamente dalla cittadina di

Calimera si è fatto largo negli States con la sua pillola contro l’obesità che Wall Street ha valutato 1.3

miliardi di dollari; Sonia Elicio, Chief Growth Officer di Sestre e Vice President di Puglia Women Lead,

associazione di promozione sociale il cui scopo è di ridurre ogni tipologia di gender gap nel mondo

professionale (e non solo) odierno; Domenico Colucci, Forbes Under 30 e Co-Founder di Nextome, società

di Intelligenza Artificiale nata in Puglia e ora conosciuta a livello mondiale; Alessandro Loprieno, Founder

di WeShort, società pugliese definita il Netflix dei Cortometraggi, presente al festival di Venezia dopo la

raccolta di oltre 1 milione di euro di investimento.

Il team di Hi!Founders prevede una serata all’insegna del Networking, con relatori selezionati per assicurare

una contaminazione cross-settoriale durante l’iniziativa; il tutto accompagnato da un ottimo rinfresco di

benvenuto. Voys, Social App per lo scambio di contatti, e Puglia Women Lead aiuteranno gli ospiti ad

interagire, conoscersi e restare in contatto.

La scelta della Location non è casuale. Hi!Network Bari sarà accompagnato dal romantico rumore delle

onde del mare, il profumo di salsedine dello splendido mare che bagna le coste pugliesi presso il noto Lido

Trampolino.

Vieni a conoscere le Startup locali ed Imprese Innovative, ti aspettiamo il 07 Settembre dalle ore 18.00 al

Med Restaurant.