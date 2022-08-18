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Puglia, caldo: protezione civile, consistente aumento delle temperature. Bari oggi bollino arancione Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

18 Agosto 2022
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Oggi e domani, due giorni di consistente aumento delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Questo comunica la protezione civile della Puglia mettendo in evidenza la necessità di osservare le cautele del caso dato che gli incrementi delle temperature sono considerati elevati o, in aree interne e pianeggianti, molto elevati. La prospettiva è di arrivare fino a 41 gradi

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

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Citta’ 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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