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Maratea: dopo l’incendio che ha distrutto vegetazione e messo a rischio il Cristo Redentore Sopralluogo del presidente della Regione Basilicata

18 Luglio 2026
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Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:

Questa mattina ho effettuato un sopralluogo a Maratea, nell’area interessata dall’incendio che nei giorni scorsi ha ferito uno dei luoghi più belli e rappresentativi della nostra Basilicata.
Ho voluto verificare personalmente i danni e confrontarmi con chi è al lavoro per affrontare le conseguenze del rogo. Da lunedì saranno sul posto i tecnici per avviare tutte le verifiche necessarie e definire gli interventi di messa in sicurezza del costone di Monte San Biagio.
La Regione seguirà passo dopo passo questa fase, con l’obiettivo di restituire al più presto sicurezza a questo luogo e serenità alla comunità.
Saremo presenti in ogni fase di questo percorso, al fianco del territorio e dei cittadini. Anche questa volta, nessuno sarà lasciato solo.

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