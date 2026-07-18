Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:
Questa mattina ho effettuato un sopralluogo a Maratea, nell’area interessata dall’incendio che nei giorni scorsi ha ferito uno dei luoghi più belli e rappresentativi della nostra Basilicata.
Ho voluto verificare personalmente i danni e confrontarmi con chi è al lavoro per affrontare le conseguenze del rogo. Da lunedì saranno sul posto i tecnici per avviare tutte le verifiche necessarie e definire gli interventi di messa in sicurezza del costone di Monte San Biagio.
La Regione seguirà passo dopo passo questa fase, con l’obiettivo di restituire al più presto sicurezza a questo luogo e serenità alla comunità.
Saremo presenti in ogni fase di questo percorso, al fianco del territorio e dei cittadini. Anche questa volta, nessuno sarà lasciato solo.