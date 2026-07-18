Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Arriva l’ufficialità dei due premi principali del Festival del Cabaret. C’è grande attesa per conoscere il cast completo della 30esima edizione del Festival targato associazione “Sirio”, che si svolgerà dal 21 al 23 agosto nell’atrio dell’Ateneo Bruni di Martina Franca. Non sarà un festival qualunque, perché è quello che taglierà un traguardo raramente raggiunto da eventi live delle comicità. Un compleanno talmente importante che l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare per l’intera città di Martina Franca l’Anno del Sorriso, istituzionalizzando, così, il trentennale del Festival che, di fatto, è già partito nello scorso mese di marzo con un minitour nei templi nazionali del cabaret (Zelig di Milano, Caffè Teatro di Samarate e Naima Club di Forlì). L’attesa che si sta creando intorno al cast è dovuta anche alla promessa fatta dal patron Giovanni Tagliente a margine dell’edizione dello scorso anno: “Sarà un’edizione da ricordare”. Ed ecco che arrivano i primi grandi nomi. Premio “Citta’ di Martina Franca” a Lino Banfi Il premio “Città di Martina Franca”, domenica 23 agosto, onorerà la carriera di uno dei più grandi comici italiani in circolazione, Lino Banfi. L’artista canosino, che ha spento le sue 90 candeline lo scorso 9 luglio, è di fatto uno dei pochi rappresentanti della risata viventi ad aver attraversato le più importanti correnti linguistiche del Novecento: dall’avanspettacolo al varietà, passando per la radio, il cinema e la televisione. È senza dubbio uno dei comici più amati di sempre, che nei “tempi supplementari” della sua carriera artistica, come “nonno d’Italia”, ci sta regalando anche delle perle preziose che mantengono intatta la sua verve umoristica, arricchendola di profonda umanità. Premio Sirio al professor Vincenzo Schettini Nel segno dell’umanità anche il premio “Sirio”, assegnato, ogni anno, ai più importanti ambasciatori di Puglia. Sabato 22 agosto salirà sul palco del Festival il professor Vincenzo Schettini, personaggio social che da anni cerca di introdurre percorsi di grande umanità attraverso l’istruzione, valorizzando la persona e una didattica esperienziale. Il suo canale “La fisica che ci piace” lo ha reso noto attraverso i social rendendolo unico e riconoscibile, grazie ad un linguaggio che riesce ad arrivare a tutti. Tanto popolare da aver timbrato un passaggio sul palco nazionale per eccellenza, quello del Festival di Sanremo. Prevendite aperte su Vivaticket Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso la sede dell’Associazione Culturale “Sirio”, sita a Martina Franca in Viale Europa, 123, dal 10 agosto secondo queste modalità oraria: dalle 11 alle 13 e dalle 18:30 alle 20:30. In alternativa sono già in vendita presso le prevendite abituali Vivaticket e on line. Questi i prezzi: abbonamento tre serate € 68 + diritti prevendita, singoli biglietti prima e seconda serata € 25 + diritti, biglietto finale di domenica 23, € 30 + prevendita.